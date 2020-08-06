«ЯБанк» и «ЯСейф». «Яндекс» собрался зарегистрировать 17 новых товарных знаков
Компания «Яндекс» подала заявки на регистрацию 17 товарных знаков в банковской, инвестиционной и страховой сферах. Среди них «ЯБанк», «ЯКредит», «ЯБрокер», «ЯВклад», «ЯСейф» и «ЯКэш».
Процесс регистрации товарных знаков «Яндекс» начал еще весной, однако тогда, пишут «Ведомости», казалось, что компания «столбит территорию». Однако теперь, когда «Яндекс» остался без бренда «Яндекс.Деньги», все выглядит иначе, отмечает издание.
По мнению экспертов, опрошенных «Ведомостями», «Яндекс» планирует создать собственную финансовую экосистему. Одни из собеседников издания предполагают, что первым будет создан банк, другие — что строительство финансовой экосистемы начнется с системы платежей, некоего аналога Apple Pay или Google Pay.
Официальные представители «Яндекса» ограничились таким заявлением: «Мы часто регистрируем товарные знаки или патенты, но не все они находят применение в будущем. Это нормальная практика для больших IT-компаний».