«ЯБанк» и «ЯСейф». «Яндекс» собрался зарегистрировать 17 новых товарных знаков

Компания «Яндекс» подала заявки на регистрацию 17 товарных знаков в банковской, инвестиционной и страховой сферах. Среди них «ЯБанк», «ЯКредит», «ЯБрокер», «ЯВклад», «ЯСейф» и «ЯКэш».

Процесс регистрации товарных знаков «Яндекс» начал еще весной, однако тогда, пишут «Ведомости», казалось, что компания «столбит территорию». Однако теперь, когда «Яндекс» , все выглядит иначе, отмечает издание.

По мнению экспертов, опрошенных «Ведомостями», «Яндекс» планирует создать собственную финансовую экосистему. Одни из собеседников издания предполагают, что первым будет создан банк, другие — что строительство финансовой экосистемы начнется с системы платежей, некоего аналога Apple Pay или Google Pay.

Официальные представители «Яндекса» ограничились таким заявлением: «Мы часто регистрируем товарные знаки или патенты, но не все они находят применение в будущем. Это нормальная практика для больших IT-компаний».