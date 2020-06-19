«Яндекс» показал проект новой штаб-квартиры. Ее построят на месте гостиницы Korston в Москве

«Яндекс»

Компания «Яндекс» представила проект своей новой штаб-квартиры, которую планируется построить на улице Косыгина в Москве на месте гостиницы Korston.

Максимальная высота нового здания, сообщила компания, будет сопоставима с 20-этажной гостиницей Korston.

Территорию вокруг штаб-квартиры — между улицами Академика Зелинского и Академика Зельдовича — «Яндекс» обещает благоустроить, разбив парк.

Парк и первые два этажа штаб-квартиры, на которых планируется расположить кафе, аптеки, салоны красоты и другие заведения сферы услуг, будут открыты для всех, сообщила компания.

В самой штаб-квартире для сотрудников предусмотрены столовые, кофейни, спортивные залы и бассейн, а также терраса на крыше. От станций метро «Университет» и «Ленинский проспект», а также станции МЦК «Площадь Гагарина» до штаб-квартиры запустят бесплатные автобусы.

«Яндекс»

Снос гостиницы планируется начать до конца 2020 года, а строительство нового здания — «после утверждения проектной документации и получения соответствующих разрешений».

О покупке участка на улице Косыгина для строительства новой штаб-квартиры «Яндекс» объявил в декабре 2018 года. Сумма сделки составляла 145 миллионов долларов.

Сейчас основная штаб-квартира «Яндекса» находится на улице Льва Толстого в деловом квартале «Красная Роза». Компания также арендует площади в нескольких московских бизнес-центрах.