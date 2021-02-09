В США начался процесс по делу об импичменте Трампа

В сенате Конгресса США начался второй процесс по делу об импичменте 45-го президента США Дональда Трампа, которого в подстрекательстве к мятежу из-за штурма Капитолия.

Как сообщает Reuters, процесс начался с обсуждения, насколько соответствует Конституции дело об импичменте президента после того, как тот покинул свой пост. На дебаты двух сторон — обвинителей из палаты представителей и юридической команды Трампа — отвели в целом четыре часа.

Ранее представители Республиканской партии пытались в сенате заблокировать процесс как неконституционный, но потерпели поражение.

Если процесс продолжится, то 10 февраля каждая из сторон сможет начать выступать со вступительными дебатами, на это отводят до 16 часов для каждой из сторон.

Чтобы объявить Трампу импичмент, за это должны проголосовать две трети членов сената, то есть помимо представителей Демократической партии решение должны поддержать 17 республиканцев. Президент США Джо Байден сомневается, что республиканцы поддержат импичмент.

В январе палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу. За высказались 232 члена палаты, в том числе десять республиканцев, против выступили 197 конгрессменов — все республиканцы.

Дональд Трамп — первый президент США, которого дважды подвергли процедуре импичмента.