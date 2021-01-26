Палата представителей передала в сенат резолюцию об импичменте Трампа. Байден усомнился, что импичмент состоится

Палата представителей Конгресса США передала в сенат дело об импичменте 45-го президента США Дональда Трампа, чтобы начать процесс над ним, сообщает Associated Press.

Ранее в январе палата представителей проголосовала за импичмент Трампа по обвинению в . За высказались 232 члена палаты, в том числе десять республиканцев, против выступили 197 конгрессменов — все республиканцы. Чтобы импичмент объявили в сенате, кроме всех демократов за это должны проголосовать 17 республиканцев.

Президент США Джо Байден заявил в интервью CNN, что поддерживает импичмент своего предшественника, республиканца Дональда Трампа: «Я думаю, что это должно случиться». В то же время он сомневается, что республиканцы поддержат импичмент. «Сенат изменился с тех пор, как я работал там, но не сильно», — сказал он.

Дональд Трамп стал первым президентом США, которого дважды подвергли процедуре импичмента.