Mash сообщил, что троих свидетелей защиты по делу Ефремова подкупили. Следствие начало проверку

Следователи МВД решили проверить информацию о том, что троих свидетелей, давших показания в защиту актера Михаила Ефремова на суде по , могли подкупить за 300 тысяч рублей каждого. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова анонимного источника в правоохранительных органах.

Ранее 9 февраля Mash сообщил, что полиция Москвы допросила Михаила Ефремова по уголовному , которое возбудили в отношении троих свидетелей защиты, выступавших на процессе по делу актера. Для этого актера этапировали в Москву из колонии в Белгородской области.

По данным издания, Ефремов заявил, что его бывший адвокат Эльман Пашаев предлагал «купить свидетелей», чтобы они сказали, что актера не было в машине в момент ДТП. Mash утверждает, что, по словам Ефремова, Пашаев взял у него по 1,5 миллиона рублей за показания каждого из свидетелей, но заплатил им по 300 тысяч рублей.

Эльман Пашаев сообщил ТАСС, что не знает о том, что Ефремов сказал на допросе. Он также отметил, что Ефремов не искал свидетелей, поскольку в тот момент находился под домашним арестом. «Я искал их сам, с помощью разных способов. И никакие это не лжесвидетели: я ходатайствовал перед судом о приобщении данных биллинга их мобильных телефонов. Если бы я пытался ввести суд в заблуждение, зачем мне это надо было? Но другой вопрос, что суд мне отказал», — сказал Пашаев.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что по делу о даче ложных показаний допросили Михаила Ефремова и его бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Он отметил, что они не проходят по делу в качестве подозреваемых.

Адвокат Петр Хархорин, представляющий интересы Михаила Ефремова, отказался от комментариев. «Я не буду комментировать эту ерунду», — сказал он РИА Новости.