Владелец виллы в Германии, где жил Навальный, обвинил журналистов «России 1» во лжи

Владелец двухэтажного дома в немецком Фрайбурге, который политик Алексей Навальный арендовал, пока находился в Германии, заявил, что журналисты телеканала «Россия 1», снявшие сюжет о вилле, попали в нее обманом.

Владелец дома, чье имя не сообщается, рассказал телеканалу «Дождь», что съемочная группа «России 1» арендовала виллу на выходные, представившись туристами из Бельгии. Так, автор сюжета Анастасия Попова использовала французскую фамилию Боурт. Собеседник «Дождя» утверждает, что не знал, что это российские журналисты. Он отметил, что съемочная группа «России 1» снимала его скрытой камерой.

После выхода сюжета владелец дома обратился в правоохранительные органы Германии. Съемка скрытой камерой — уголовно наказуемое преступление, сказал «Дождю» глава избирательных штабов Алексея Навального Леонид Волков.

Леонид Волков заявил, что в сюжете «России-1» в два раза завысили стоимость аренды дома. Аренда составила 15 580 евро, сообщил РБК бизнесмен и друг Навального Евгений Чичваркин, который оплатил проживание политика в этом доме.

7 февраля в программе «Вести недели» на «России 1» вышел сюжет о вилле в Германии, в которой жил Алексей Навальный. Журналистка Анастасия Попова, в частности, рассказала, что в доме есть «две роскошные спальни с террасой», собственная кухня «с кофемашиной» и «своя комната грязи», где стоит пылесос.