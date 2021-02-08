Цена барреля Brent превысила 60 долларов впервые за год

Цена барреля нефти Brent превысила 60 долларов. На момент написания этой новости баррель на лондонской бирже ICE стоит 60,27 доллара.

Цена фьючерсов на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) в ходе дневных торгов достигла 57,74 доллара за баррель.

В последний раз баррель Brent стоил дороже 60 долларов 7 января 2020 года.

За последние три месяца стоимость барреля нефти увеличилась более чем на 50%. Это происходит из-за ожиданий, что в ближайшее время на фоне расширения вакцинации мировая экономика будет быстро восстанавливаться.

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