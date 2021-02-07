Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский опубликовал статью о политической ситуации в России, в которой раскритиковал оппозиционного политика Алексея Навального. Статья «Без путинизма и популизма» вышла на сайте Явлинского 6 февраля.

В своей публикации Явлинский обвинил Навального в политическом популизме и национализме, напомнил, что в прошлом тот участвовал в «Русских маршах». Он также заявил, что расследования «блогера-разоблачителя, „ревизорро“ верхних эшелонов российской власти и бизнеса» направлены на то, чтобы разжигать «примитивную социальную рознь».

Явлинский считает, что Навального и его окружение «не волнуют поломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой».

Они сознательно выступают за преступное использование несовершеннолетних в политических целях. Навальный как единоличный вождь ориентирован только на себя и уничтожает любые наметки на коалиции. Поэтому, поддерживать или не поддерживать Навального как политика, каждый решает сам. Но надо понимать: демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального. Это принципиально разные направления.

Основатель «Яблока» также раскритиковал Навального и его сторонников за характер протестных акций, прошедших в конце января и начале февраля. По мнению Явлинского, на митингах не было «ни организованного требования освободить политических заключенных, ни требований остановить войну на Украине», а все требования касались только фигуры Навального.

В своей статье Григорий Явлинский призвал расследовать отравление Алексея Навального, которое, по его мнению, «не просто преступление». «Возможно, это свидетельство существования в России санкционированных властями „эскадронов смерти“, причастных к государственному террору в отношении политических противников», — заявил Явлинский.

После выхода статьи основателя «Яблока» его раскритиковали некоторые сторонники Навального. Так, глава региональных штабов Навального Леонид Волков заявил, что «мудрого, опытного политика всегда отличают не только точный выбор слов, но и идеальное чувство момента», и призвал запомнить эту публикацию до выборов в Госдуму. Директор Иван Жданов в то же время сказал, что «Очень грустно, что в партии „Яблоко“, где есть действительно замечательные люди, лидер Явлинский». Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что его участие в выборах в Госдуму от «Яблока» «стало невозможным». Ведущий «Эха Москвы» Александр Плющев сравнил заявление Явлинского с высказываниями лидеров думских фракций, участвовавших в «антинавальновской кампании».

23 и 31 января и 2 февраля по всей России прошли акции протеста в связи с задержанием и судом над Алексеем Навальным, которому заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный — он проведет в колонии два года и восемь месяцев.

По итогам митингов задержали свыше 10 тысяч человек и возбудили 50 уголовных дел. Команда Навального объявила, что следующие протестные акции пройдут весной и летом 2021 года.