В «Яндекс.Переводчике» фразу «Владимир Путин» сопроводили примером «Даже Владимир Путин рисует только 98% голосов». «Яндекс» начал проверку

Пользователь твиттера krllsdv заметил, что в сервисе «Яндекс.Переводчик» перевод словосочетания «Владимир Путин» сопровождают примеры употребления, связанные с подтасовкой результатов выборов и убийствами.

В качестве примеров использования фразы «Владимир Путин» сервис «Яндекс.Переводчик» предложил несколько цитат из фильмов и сериалов:

«Даже Владимир Путин рисует только 98% голосов» — из сериала «Любовники» («The Affair»);

«Владимир Путин хотел тебя убить?» — из сериала «Конец игры» («Endgame»);

«Эй, Владимир Путин может прийти сюда, снять с него рубашку» — из фильма «Человек человеку волк» («Dog Eat Dog»);

«Владимир Путин является непререкаемым хозяином России» — из сериала «Путин, Россия и Запад» («Putin, Russia and the West»);

«Внезапно, я живу с Владимиром Путиным» — из сериала «Полюби меня» («Please Like Me»).

В комментариях к твиту пользователя krllsdv представители «Яндекса» сообщили, что начали проверку из-за случившегося: «Спасибо, что показали, передадим эти примеры перевода команде на проверку».

На момент публикации новости примеры перевода оставались доступны в «Яндекс.Переводчике».

В декабре 2020 года стало известно, что слово «chechen» («чеченский») в «Яндекс.Переводчике» сопроводили примерами о чеченских террористах и бандитах. После извинений «Яндекс» удалил эти примеры.