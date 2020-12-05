В «Яндекс.Переводчике» слово «chechen» сопроводили примерами о чеченских террористах и бандитах. Сервис извинился и все удалил

Журналистка из Грозного Милана Мазаева заметила, что в сервисе «Яндекс.Переводчик» английское слово «chechen» («чеченский») сопровождают некорректные примеры его употребления.

Мазаева опубликовала в твиттере скриншот с двумя примерами: «Чеченский бандит, незаконно торговал оружием в Бразилии, и колумбийский наркодилер» и «Да он же бывший чеченский террорист».

Представители «Яндекса» извинились за то, что в сервисе присутствовали такие примеры. «Часть некорректных примеров уже удалили, они не должны появиться снова, а скоро должны исчезнуть и остальные», — сказали в поддержке «Яндекса». Там отметили, что «это были не редакторские, а автоматические примеры».

На момент написания этой заметки из «Яндекс.Переводчика» убрали примеры употребления слова «chechen», замеченные журналисткой.