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Google переводит «Mr President» как «Владимир Владимирович». Сервис научился этому у людей
Источник: Meduza
Если вбить в Google-переводчик «Mr President», то сервис переведет это как «Владимир Владимирович». Но есть нюанс: нужно обязательно писать все с заглавными буквами и выделить запятыми с обеих сторон, иначе не сработает.
При этом если написать какое-нибудь ругательство, например, «Damn you, Mr President», Google переведет все как «будь ты проклят, господин Президент».
Объясняется все довольно просто. Google-переводчик использует машинное обучение. Робот изучает примеры перевода в интернете и делает из этого выводы, иногда — неправильные. Именно так переводчик пришел к мысли, что «Mr President» — это обязательно Владимир Владимирович Путин.
Google уже работает над исправлением проблемы.
Фото в анонсе: Алексей Никольский / ТАСС / Scanpix / LETA