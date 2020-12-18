Google переводит «Mr President» как «Владимир Владимирович». Сервис научился этому у людей

Если вбить в Google-переводчик «Mr President», то сервис переведет это как «Владимир Владимирович». Но есть нюанс: нужно обязательно писать все с заглавными буквами и выделить запятыми с обеих сторон, иначе не сработает.

При этом если написать какое-нибудь ругательство, например, «Damn you, Mr President», Google переведет все как «будь ты проклят, господин Президент».

Объясняется все довольно просто. Google-переводчик использует машинное обучение. Робот изучает примеры перевода в интернете и делает из этого выводы, иногда — неправильные. Именно так переводчик пришел к мысли, что «Mr President» — это обязательно Владимир Владимирович Путин.

Google уже работает над исправлением проблемы.

Фото в анонсе: Алексей Никольский / ТАСС / Scanpix / LETA