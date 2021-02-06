В Петербурге силовики оцепили центр города и закрыли несколько станций метро. У городских активистов устроили массовые обыски

В Петербурге по требованию полиции закрыли станции метро «Гостиный двор» и «Невский проспект», а также приостановили движение общественного транспорта по Невскому проспекту. Об этом сообщил городской комитет по транспорту.

Ранее петербургское издание «Фонтанка» сообщило, что в центре города с утра ограничено движение. Некоторые улицы перекрыли машинами ГИБДД и уборочной техникой, вокруг Вечного огня на Марсовом поле установили ограждения. «МБХ медиа» и телеграм-канал «Автозак Live» сообщили о присутствии большого количества силовиков в городе.

Обновлено. Причину перекрытий в управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области не назвали, сославшись на распоряжение с грифом секретности, сообщает «Фонтанка». «Автозак Live» пишет, что происходящее может быть связано с анонсом акции «ярых сторонников Навального» в одном из телеграм-каналов, который не имеет отношения к оппозиционеру.

Кроме того, утром 6 февраля силовики пришли с обысками к петербургским активистам. Следственные действия начались не менее чем по 12 адресам. Вероятно, они связаны с уголовным делом о перекрытии дорог во время митинга 23 января в Петербурге, пишет «МБХ медиа».

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском, в частности, к экоактивистке Марине Паркиной, которая находится на 26 неделе беременности. Ей стало плохо во время следственных действий, заявил «МБХ медиа» активист Красимир Врански.

23 и 31 января, а также 2 февраля в Петербурге прошли акции за Алексея Навального. На них задержали, по данный «ОВД-Инфо», более двух тысяч человек.

Соратники Навального объявили, что не будут проводить митинги в его поддержку в выходные 6-7 февраля. Они намереваются возобновить протестные акции весной и летом 2021 году.