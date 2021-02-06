Прокурора по делам Навального взяли под государственную защиту

Государственный обвинитель по делам оппозиционера Алексея Навального Екатерина Фролова находится под государственной защитой. Об этом сообщили источники «Интерфакса» и «МБХ медиа».

По информации обоих изданий, Фроловой предоставили личную охрану. С чем это связано, не уточняется.

Фролова появлялась в сопровождении людей в штатском на заседании о замене Навальному условного срока на реальный 2 февраля, а также на рассмотрении дела о клевете против Навального 5 февраля. В обоих судебных процессах Фролова представляла обвинение.

Как пишет «МБХ медиа», после заседания 2 февраля в открытый доступ выложили личные данные Фроловой, включая номер телефона и адрес.

2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН, требовавшей заменить Алексею Навальному условное наказание по делу на реальное. Политику назначили 2 года и 8 месяцев колонии.

5 февраля в Бабушкинском суде Москвы начали рассматривать дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, по которому Навальный проходит обвиняемым. Следующее судебное заседание пройдет 12 февраля.