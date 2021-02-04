Навального доставят на суд по делу о клевете на ветерана из ролика RT

Алексей Навальный будет лично присутствовать на заседании суда по делу о клевете на ветерана, в котором имеет статус обвиняемого. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы.

Дело о клевете на ветерана против Навального возбудили в июне 2020 года. Оппозиционер назвал «продажными холуями» героев агитационного ролика канала RT о поправках к Конституции. СК посчитал, что комментарий Навального порочит честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, который был одним из героев видео RT.

Дело о клевете поступило в суд в августе. Сейчас его рассматривает мировой судья участка № 321. Слушания не раз переносили из-за обвиняемого. Следующее заседание назначено на 10:00 5 февраля. Оно пройдет в здании в связи с большим числом заявок от журналистов, которые хотят присутствовать на суде.

Навального обвиняют по части 2 статьи 128.1 УК РФ. Она предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

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17 января Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где почти пять месяцев лечился после отравления «Новичком». Его сразу заключили под стражу, обвинив в нарушении обязанностей условно осужденного до делу «Ив Роше». 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный. Ему назначили два года и восемь месяцев колонии общего режима.

Заключение Навального под стражу вызвало акции протеста по всей России. Они прошли 23 и 31 января. На них было задержано в общей сложности более девяти тысяч человек. 2 февраля, после назначения Навальному реального срока, акции протеста прошли в Москве и Петербурге. На них были задержаны около полутора тысяч человек.