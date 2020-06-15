На Навального завели дело о клевете из-за слов о ветеране

СК завел на политика Алексея Навального дело о клевете, сообщается на сайте ведомства.

Поводом стали высказывания Навального о ветеране Великой Отечественной войны, который выступил в поддержку поправок к Конституции.

Ролик с участием ветерана Игната Артеменко, а также хоккеиста Вячеслава Фетисова и актера Василия Ланового вышел на телеканале RT 2 июня.

Навальный, комментируя его, назвал снимавшихся в ролике людей «продажными холуями». По мнению следствия, таким образом Навальный «преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц».

О каких именно сведениях идет речь, СК не уточнил. Порочит ли комментарий Навального о «продажных холуях» честь и достоинство других героев ролика, также не сообщается.