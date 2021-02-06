«Первый канал» показал кадры с сотрудниками западных посольств на акции 23 января. Из-за этих видео дипломатов выслали из России

«Первый канал» показал видео с дипломатами Германии, Польши и Швеции, которые, по версии МИД России, принимали участие в несанкционированной акции в поддержку политика Алексея Навального 23 января. На это обратил внимание «Дождь».

Сюжет вышел в программе «Время» вечером 5 февраля. В нем говорится, что сотрудница генерального консульства Польши в Петербурге «была замечена в колонне протестующих в центре города».

«Ее коллега из шведского консульства вообще действовал в духе шпионских романов. Вначале занял наблюдательную позицию в баре гостиницы „Астория“, осмотрелся, затем прошагал в одной из колонн на Невском проспекте, а после фиксировал протесты на смартфон, сидя за столиком кафе», — сказано в сюжете.

Начальника политотдела посольства Германии камеры наблюдения сняли «среди протестующих» в Москве — на Тверской улице и Пушкинской площади, говорится в сюжете.

Судя по записям, европейские дипломаты не выкрикивали лозунги и не держали какие-либо плакаты, отмечает «Дождь».

5 февраля МИД России объявил, что высылает из страны сотрудников генконсульств Швеции и Польши в Петербурге, а также сотрудника посольства Германии в Москве, поскольку они участвовали в акции в поддержку Навального 23 января.

Швеция, Польша и Германия пригрозили России ответными мерами. Кроме того, Швеция заявила, что ее дипломат просто наблюдал за демонстрацией, «что является стандартной дипломатической процедурой».

2 февраля ряд западных дипломатов приехали на суд о замене Навальному условного срока на реальный по . В МИД РФ назвали это вмешательством в дела России. В посольстве Великобритании в России охарактеризовали это как «обычную практику».