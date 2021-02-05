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Россия выслала трех европейских дипломатов, обвинив их в участии в акциях за Навального
Источник: МИД РФ

МИД России объявил о высылке трех европейских дипломатов, которые, по данным ведомства, участвовали в акциях в поддержку Алексея Навального 23 января. 

Персонами нон грата объявлены сотрудники генконсульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге, а также сотрудник посольства Германии в Москве. Им предписано покинуть РФ «в ближайшее время». 

Послы трех стран были вызваны в МИД России. Им было заявлено, что такие действия сотрудников «являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу».

Российская сторона ожидает, что в дальнейшем дипломатические миссии Королевства Швеция, Республики Польша и Федеративной Республики Германия и их персонал будут строго следовать нормам международного права.

МИД РФ

2 февраля некоторые западные дипломаты приехали к Мосгорсуду, где выносился приговор Навальному. В МИД РФ назвали это вмешательством в дела России.  В посольстве Великобритании в России охарактеризовали это как «обычную практику».

Решение о высылке дипломатов было принято на фоне визита в Москву верховного представителя ЕС Жозепа Борреля, который проходит с 4 по 6 февраля. Чиновник от лица Евросоюза подвергал критике приговор Навальному.

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