ВОЗ: количество привившихся от коронавируса в мире сравнялось с количеством заболевших с начала пандемии

Количество людей, получивших прививку от коронавируса, сравнялось с общим количеством официально зарегистрированных случаев заболевания. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

С одной стороны, это хорошая новость и заметное достижение за столь короткий период времени. Однако более чем три четверти прививок приходятся всего на 10 стран.

Гебрейесус призвал страны, которые уже привили людей из групп риска на своей территории, уступить право экстренной покупки вакцин другим государствам, выразив уверенность, что это будет оптимальным решением для скорейшего подавления пандемии.

Лидером по количеству вакцинированных на душу населения являются Израиль (62 сделанных укола на 100 человек), Объединенные Арабские Эмираты (39) и Великобритания (16). По абсолютному количеству лидируют США и Китай — в каждой из этих стран прививку получили более 30 миллионов человек. Российские власти официальную статистику вакцинации не публикуют; в середине января сообщалось, что прививку получили миллион россиян (0,7% населения).

В общей сложности с начала пандемии зарегистрированы более 105 миллионов случаев заболевания. В последние недели темпы прироста заболевших резко снизились: если в самом начале января ежедневно в мире фиксировались более 700 тысяч новых случаев, в начале февраля это количество упало до 400-500 тысяч.