В Казани согласовали митинг «против задержаний и репрессий». От участников потребовали держаться на расстоянии полутора метров друг от друга

Власти Казани согласовали оппозиционный митинг «против задержаний и репрессий и изменения выборного законодательства в Госдуму». Об этом сообщили в местном отделении партии «Яблоко».

Акция пройдет 14 февраля на площади Тысячелетия в центре Казани.

Администрация города потребовала от участников выполнять санитарные требования, в частности, находиться друг от друга на расстоянии не менее полутора метров. Заявленная численность акции — 200 человек.

В Казани, как и во многих других городах России, 23 и 31 января проходили протестные акции в поддержку политика Алексея Навального. Эти акции были несогласованными — на них в городе задержали 171 и 126 человек соответственно.