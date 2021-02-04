Рэпера TMNV (настоящее имя — Роман Туманов) из Саратова оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в акции 31 января в поддержку Алексея Навального. Об этом Туманов рассказал в сторис в инстаграме.

3 февраля к рэперу пришли двое полицейских и попросили пройти с ними в отдел. На Туманова составили протокол о нарушении порядка проведения публичного мероприятия (часть 5 статьи 20.2 КоАП). Копию протокола он выложил в сторис.

«Сегодня ко мне пришли граждане полицейские. Они считают, что 31 января я участвовал в митинге. Скажу честно, 31 января я был на улицах Саратова и я танцевал. Получается, меня обвиняют в том, что я танцевал», — заявил рэпер.

Видео его танца на месте сбора митингующих ранее выложило саратовское издание «Свободные».

Рэпер TMNV станцевал под предупреждения полиции на митинге 31 января Свободные

4 февраля рэпера оштрафовали на 10 тысяч рублей. Судя по сторис рэпера, решение вынес Фрунзенский районный суд Саратова. Однако информация об административном деле в отношении Туманова на сайте суда на момент публикации новости отсутствовала.

23 января TMNV выпустил клип «Аквадискотека» по мотивам фильма о «дворце Путина» под Геленджиком. В клипе рэпер танцует на фоне интерьеров дворца из фильма ФБК. Видео собрало 788 тысяч просмотров на ютьюбе.