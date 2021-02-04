После акций в поддержку Алексея Навального возбудили 50 уголовных дел

Количество уголовных дел, возбужденных после акций в поддержку Алексея Навального, достигло 50. Об этом сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Большинство дел, уточняет «Дождь», возбуждено по статьям о применении насилия к представителю власти (318 УК РФ), вандализме (214 УК РФ), неоднократном нарушении правил проведения митинга (212.1 УК РФ).

Дела расследуются в общей сложности в более чем 20 городах. Их фигурантами стали более 50 человек.

Протестные акции в поддержку Алексея Навального проходили 23 и 31 января, а также 2 февраля. Суммарно на этих акциях были задержаны более 10 тысяч человек.

Крупнейшим по количеству обвиняемых является дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По нему под домашним арестом находятся сотрудница Любовь Соболь, брат Алексея Навального Олег, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева.