В Москве задержали подозреваемого в поджоге машины Росгвардии во время митинга 31 января

Полиция в Москве задержала подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии во время акции в поддержку Алексея Навального 31 января. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Задержанным оказался 26-летний мужчина, официальные обвинения ему пока не предъявлены. Уголовное дело по факту поджога было возбуждено по статье об умышленном повреждении имущества (167 УК РФ). Она предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Автомобиль Росгвардии загорелся днем 31 января в одном из дворов неподалеку от Тверской улицы. В результате инцидента никто не пострадал, сам автомобиль потушили до того, как он выгорел. Первоначально в Росгвардии заявляли, что автомобиль загорелся из-за технических неполадок.