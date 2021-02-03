В ночь на 3 февраля сайт «Четвертого канала» — официального городского телеканала Екатеринбурга — подвергся взлому, сообщает 66.ru.
При входе на сайт «Четвертого канала» срабатывала переадресация на сайт с расследованием ФБК о «дворце Путина» под Геленджиком.
Управляющая «Четвертым каналом» Элеонора Расулова подтвердила 66.ru, что сайт взломали. Вероятно, взлом произошел потому, что пароль от сайта был достаточно легким, отметила она в разговоре с «Комсомольской правдой».
«Технические специалисты всю ночь занимались вопросом и к утру сайт начал работать в штатном режиме. Сейчас компания, которая создавала сайт, проводит аудит. Ждем результата, чтобы исключить подобные инциденты в будущем», — добавила Расулова в разговоре с Ura.ru.
Руководитель «Четверки» также подчеркнула, что сейчас у пользователей большой интерес к сайту, поскольку недавно телекомпания в честь своего 30-летия объявила розыгрыш квартиры.
2 февраля Симоновский суд Москвы заменил основателю ФБК Алексею Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Оппозиционеру назначили два года и восемь месяцев колонии общего режима.
ФБК выпустил фильм-расследование «Дворец для Путина» 19 января. В нем говорилось, что президент России пользуется резиденцией на Черном море, стоившей не меньше 100 миллиардов рублей и построенной на деньги его друзей и связанных с ними компаний. Фильм набрал больше 100 миллионов просмотров на ютьюбе.