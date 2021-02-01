Ученые призвали власти России прекратить преследование Навального и перестать применять силу против мирных демонстрантов

Ученые подписали открытое письмо к российским властям о политической ситуации в стране. Его опубликовало издание «Троицкий вариант — Наука».
Авторы письма призвали:
- Прекратить преследование политика Алексея Навального и его сторонников, провести честное и открытое расследование его отравления и наказать виновных;
- Остановить фактический запрет мирных собраний и митингов, а также аресты, уголовное преследование и любое применение силовых методов в отношении мирных демонстрантов;
- Использовать потенциал международного научного сотрудничества для совместной борьбы с глобальными угрозами человечеству, в том числе с пандемией коронавируса.
Под письмом подписались около 80 ученых, работающих в разных странах: России, США, Великобритании, Германии, Франции, Южной Корее и других.
Среди подписавшихся биолог Михаил Гельфанд, математик Михаил Цфасман, экономисты Сергей Гуриев и Константин Сонин, физик и лауреат Нобелевской премии Андрей Гейм, астрофизик и главный редактор газеты «Троицкий вариант — Наука» Борис Штерн.
В своей Нобелевской лекции 1975 года А. Д. Сахаров подчеркивал: «Мир, прогресс, права человека — эти три цели неразрывно связаны, нельзя достигнуть какой-либо одной из них, пренебрегая другими». Mы призываем следовать заветам этого великого патриота России.
23 и 31 января в России прошли акции протеста в поддержку Алексея Навального. Его заключили под стражу после возвращения из Германии, где он лечился от отравления боевым ядом «Новичок». Навального обвиняют в том, что он нарушил обязанности условно осужденного по делу «Ив Роше».
По данным проекта помощи задержанным «ОВД-Инфо», на акциях 23 января задержали более четырех тысяч человек, на акциях 31 января — более пяти тысяч человек. В обоих случаях это был рекорд за все время наблюдений «ОВД-Инфо». Также на акции 31 января полицейские применяли электрошокеры и слезоточивый газ.