Ученые призвали власти России прекратить преследование Навального и перестать применять силу против мирных демонстрантов

Ученые подписали открытое письмо к российским властям о политической ситуации в стране. Его опубликовало издание «Троицкий вариант — Наука».

Авторы письма призвали:

Прекратить преследование политика Алексея Навального и его сторонников, провести честное и открытое расследование его отравления и наказать виновных;

Остановить фактический запрет мирных собраний и митингов, а также аресты, уголовное преследование и любое применение силовых методов в отношении мирных демонстрантов;

Использовать потенциал международного научного сотрудничества для совместной борьбы с глобальными угрозами человечеству, в том числе с пандемией коронавируса.

Под письмом подписались около 80 ученых, работающих в разных странах: России, США, Великобритании, Германии, Франции, Южной Корее и других.

Среди подписавшихся биолог Михаил Гельфанд, математик Михаил Цфасман, экономисты Сергей Гуриев и Константин Сонин, физик и лауреат Нобелевской премии Андрей Гейм, астрофизик и главный редактор газеты «Троицкий вариант — Наука» Борис Штерн.

23 и 31 января в России прошли акции протеста в поддержку Алексея Навального. Его заключили под стражу после возвращения из Германии, где он лечился от отравления боевым ядом «Новичок». Навального обвиняют в том, что он нарушил обязанности условно осужденного по .

По данным проекта помощи задержанным «ОВД-Инфо», на акциях 23 января задержали более четырех тысяч человек, на акциях 31 января — более пяти тысяч человек. В обоих случаях это был рекорд «ОВД-Инфо». Также на акции 31 января полицейские применяли электрошокеры и слезоточивый газ.