Суд оштрафовал журналиста Даниила Туровского на 20 тысяч рублей за участие в протестной акции

Савеловский суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей бывшего спецкора «Медузы» и участника ютьюб-проекта «вДудь» Даниила Туровского. Его признали виновным в участии в несанкционированном митинге, сообщает «Апология протеста».

Туровского задержали днем 31 января на акции в поддержку Алексея Навального. Туровский находился в отделе полиции с 14 часов, к нему не пускали адвоката, ссылаясь на введенный план «Крепость». Суд вынес решение о штрафе спустя сутки после задержания.

Адвокат «Апологии протеста» Даниил Берман собирается обжаловать вынесенное решение.

Даниил Туровский — бывший специальный корреспондент «Медузы», автор ряда крупных расследований, например, о насилии в московской школе для одаренных детей «Лига школ».

В ходе акций протеста, прошедших в России 31 января, задержали рекордное число участников — свыше 5500 человек, в том числе более 1800 человек в Москве.