Илья Яшин получил 10 суток ареста по статье о неповиновении полицейскому. И 20 тысяч штрафа за участие в митинге

Измайловский районный суд Москвы арестовал муниципального депутата района Красносельский Илью Яшина по административной статье о неповиновении законному требованию полицейского. Об этом он сам написал в фейсбуке.
Яшина задержали 31 января вместе с директором «Открытой России» Андреем Пивоваровым. Они ехали на машине, и их обвинили в неповиновении сотруднику ДПС за отказ выйти из нее — сам Яшин заявляет, что они вышли из автомобиля. Пивоваров был арестован на 29 суток.
Помимо этого, Яшина оштрафовали на 20 тысяч рублей по статье об участии в несанкционированной акции. Как утверждает политик, в материалах дела указано, что он «вел колонну из 500 человек и скандировал «Свободу Навальному!»», а доказательствами были фото и видео, на которых его нет.
Вообще мне изначально вменили статью за участие в акции, которая не предполагает ареста — только штраф. Когда это выяснилось, начальство забегало. Добродушный майор, оформлявший мой протокол, честно признался: «Извини уж, команда закрывать тебя, вот сейчас что-то придумывают…» Придумали в итоге статью 19.3 — неповиновение полиции».
По подсчетам «ОВД-Инфо», по всей России на протестных акциях 31 января были задержаны более 5600 человек. Более 50 человек были избиты полицейскими.
Большинству задержанных вменяют нарушение правил участия в акции (первое или повторное) или создание помех городской инфраструктуре.