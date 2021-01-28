Силовики возобновили обыски и задержания сторонников Навального

Силовики пришли с обыском в квартиру, где прописан московский муниципальный депутат Константин Янкаускас и где живут его пожилые родители. Об этом Янкаускас сообщил в твиттере.

В разговоре с «Новой газетой» Янкаускас предположил, что следственные действия связаны с о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на .

Силовики также отвезли на обыск московского муниципального депутата Люсю Штейн, сообщил «МБХ медиа» адвокат Мансур Гильманов. От также сказал, что Штейн для обыска забрали из спецприемника. Она находилась там, так как получила 10 суток ареста после задержания на акции 23 января.

Координатора нижегородского штаба Навального Романа Трегубова задержали для допроса по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, пишет издание NN.ru со ссылкой на самого Трегубова.

К менеджеру команды Навального Анастасии Кадетовой пришли сотрудники Центра «Э», сообщила она «МБХ медиа». Кадетову отвезут в отдел полиции для составления протокола из-за задержания в аэропорту Внуково 17 января — в день возвращения Навального из Германии в Россию.

Кроме того, вечером 28 января суд в Москве арестовал на пять суток юриста Алексея Молокоедова, которого признали виновным в неповиновении полиции (статья 19.3 КоАП) в аэропорту Внуково.

Обновлено. Обыска у Люси Штейн не было, но ее допросили в качестве свидетеля по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, сообщил адвокат Мансур Гильманов.

27 января в связи с делом о нарушении санитарных правил на митинге 23 января в Москве силовики устроили массовые обыски в квартирах членов семьи Алексея Навального, его соратников, а также некоторых политических активистов и журналистов.

Брата Навального Олега, соратницу политика Любовь Соболь, главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву и участницу Pussy Riot Марию Алехину задержали как подозреваемых по делу.

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