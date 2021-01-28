Картину Сандро Боттичелли продали за 92 миллиона долларов. Это один из самых дорогих портретов в истории

Полотно «Молодой человек с медальоном» флорентийского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли продали на аукционе Sothebyʼs за 92,2 миллиона долларов.

Личность покупателя не разглашается.

Портрет был написан примерно в 1480 году. Кто на нем изображен, неизвестно. Предполагается, что это представитель могущественного флорентийского семейства Медичи. С XVIII века картина хранилась в семье британских баронов Ньюборо. В 1982 году ее купил на аукционе за 1,3 миллиона долларов предыдущий владелец — американский девелопер Шелдон Солоу.

Цена в 92,2 миллиона долларов — это новый рекорд для работ Боттичелли, когда-либо проданных на аукционах. Предыдущий рекорд был установлен в 2013 году, когда за картину «Мадонна с младенцем и юным Иоанном Крестителем» заплатили 10,4 миллиона долларов.

Кроме того, полотно Боттичелли стало одним из самых дорогих портретов, когда-либо проданных, и самой дорогой работой с тех пор, как в 2017 году картину «Спаситель мира» Леонардо да Винчи купили за 450 миллионов долларов.