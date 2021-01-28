Арестован тиктокер Константин Лакеев, обвиняемый в нападении на машину ФСБ во время митинга за Навального

Пресненский районный суд Москвы арестовал на два месяца тиктокера , обвиняемого в повреждении автомобиля со спецномерам во время акции протеста в Москве 23 января. Об этом сообщает корреспондент «Медузы».

Дело на Лакеева завели по двум статьям — о хулиганстве и о порче имущества. Источник «Интерфакса» говорил, что автомобиль, который якобы повредил Лакеев, — это служебная машина ФСБ.

Тиктокера задержали 26 января сотрудники ФСБ. Член московской Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович говорила, что при задержании Лакеева избили.

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