В ОНК рассказали об избиении тиктокера Константина Лакеева при задержании

Член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович рассказала об условиях содержания в ИВС тиктокера (Костя Киевский) и его допросе в СК.

Лакеева 26 января. По данным Литвинович, «при задержании его побили, но следов не осталось». В ночь на 28 января Лакеева привезли в изолятор на Петровке, 38.

«Две предыдущие ночи он спал „на стуле в следственном комитете“, где его почти беспрерывно допрашивали. Его не кормили почти двое суток, еду ему приносил его адвокат», — рассказала Литвинович.

Она добавила, что Лакеев находится в камере с человеком, который ранее отбывал наказание в местах лишения свободы. Это, как уточнила Литвинович, нарушает статью 33 закона «О содержании под стражей»: «Мы потребовали рассадить их, а также выдать тапочки и зубную щетку».

В том же изоляторе, что и Лакеев, находятся Любовь Соболь, Олег Навальный и Мария Алехина. «Состояние здоровья у них нормальное, если не считать усталости после ночного допроса», — отметила Литвинович.

Соболь, Алехину и Олега Навального задержали 27 января как подозреваемых по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (часть 1 статьи 236 УК).

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