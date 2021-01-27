В квартиру Алексея Навального пришли с обыском

В квартиру политика Алексея Навального пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает директор Иван Жданов.

По сведениям издания Baza, оперативные мероприятия связаны с уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, возбужденным после акции протеста 23 января в Москве. Обыски планируются и у других сотрудников ФБК, в том числе Любови Соболь.

Сам Навальный сейчас находится в СИЗО «Матросская тишина». Он задержан на 30 суток по подозрению в уклонении от контроля инспекции ФСИН.

В поддержку Навального его сторонники планируют митинги по всей России 31 января. Накануне предыдущей серии аналогичных акций, которая прошла 23 января, полиция приходила с обысками к ближайшим соратникам Навального и задерживала их.