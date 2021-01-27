Прокуратура Женевы прекратит дело арт-дилера, которого российский миллиардер Рыболовлев обвинил в мошенничестве на миллиард долларов

Прокуратура Женевы решила закрыть дело по заявлению российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, который обвинил арт-дилера Ива Бувье в мошенничестве. Об этом сообщает Bloomberg.
Бизнесмен обвинял арт-дилера в том, что при продаже произведений искусства тот завысил их стоимость в общей сложности на миллиард долларов.
Адвокаты Бувье и Рыболовлева не прокомментировали решение женевской прокуратуры. Стороны могут обжаловать его до конца января. Причины, по которым прокурор решил прекратить расследование, не названы.
По данным Artnet, Рыболовлев обвинил Бувье в завышении стоимости 38 произведений искусства. Среди них — полотна Леонардо да Винчи, Марка Ротко, Пабло Пикассо, Поля Гогена, за которые бизнесмен заплатил в общей сложности два миллиарда долларов в течение десяти лет.
Art Critique сообщало, что Рыболовлев также подавал заявление на аукционный дом Sothebyʼs, который, по его мнению, способствовал 12 из 38 сделок с завышенной суммой.
В частности, по данным Art Critique, Бувье продал Рыболовлеву за 127,5 миллиона долларов картину да Винчи «Спаситель мира». Сам Бувье купил ее у Sothebyʼs за 83 миллиона долларов.
В 2017-м «Спасителя мира» продали за 450 миллионов долларов, что стало абсолютным рекордом для произведения искусства. По данным New York Times, картину купил саудовский принц Мухаммед бин Салман.