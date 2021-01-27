Каннский фестиваль перенесли с мая на июль 2021 года

Каннский кинофестиваль перенесен с весны на лето 2021 года., сообщили его организаторы.

Фестиваль пройдет с 6 по 17 июля. Первоначально его планировали провести в традиционные даты, с 11 по 22 мая.

Перенести фестиваль решено из-за ситуации с коронавирусом, следует из заявления организаторов.

Как мы уже объявляли осенью прошлого года, Каннский кинофестиваль не исключал возможности изменить даты проведения в зависимости от развития ситуации в области здравоохранения в мире.

В 2020 году Каннский кинофестиваль в своем полноценном формате был отменен из-за пандемии коронавируса (его провели осенью в сокращенном виде). Отобранные на конкурс фильмы оргкомитет решил показать на других фестивалях.