Каннский фестиваль перенесли с мая на июль 2021 года
Источник: Каннский кинофестиваль
Каннский кинофестиваль перенесен с весны на лето 2021 года., сообщили его организаторы.
Фестиваль пройдет с 6 по 17 июля. Первоначально его планировали провести в традиционные даты, с 11 по 22 мая.
Перенести фестиваль решено из-за ситуации с коронавирусом, следует из заявления организаторов.
Как мы уже объявляли осенью прошлого года, Каннский кинофестиваль не исключал возможности изменить даты проведения в зависимости от развития ситуации в области здравоохранения в мире.
В 2020 году Каннский кинофестиваль в своем полноценном формате был отменен из-за пандемии коронавируса (его провели осенью в сокращенном виде). Отобранные на конкурс фильмы оргкомитет решил показать на других фестивалях.