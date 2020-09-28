Каннский фестиваль пройдет в октябре в сокращенном формате. Победителя основной программы объявлять не будут

Каннский кинофестиваль 2020 года, который был отменен из-за пандемии коронавируса, пройдет 27-29 октября в сокращенном формате. Об этом сообщил оргкомитет фестиваля.

В рамках фестиваля покажут четыре из 56 фильмов официальной программы 2020 года: «Триумф» Эммануэля Курколя, «Настоящие матери» Наоми Кавасе, «Два Альфреда» Брюно Подалидеса и «Начало» Дэи Кулумбегашвили.

Также будут показаны отобранные для конкурса короткометражные картины и ленты молодых режиссеров в рамках программы Cinéfondation.

Жюри, состав которого пока не объявлен, присудит Золотую пальмовую ветвь в категории короткометражных фильмов и призы программы Cinéfondation.

Следующий полноценный Каннский фестиваль пройдет 11-22 мая 2021 года.

Каннский фестиваль в 2020 году должен был пройти 12-23 мая. Но за несколько дней до начала его отменили из-за пандемии коронавируса. Отобранные на конкурс фильмы оргкомитет решил показать на других фестивалях.