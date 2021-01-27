Boeing отчитался о рекордном годовом убытке в истории компании

Чистый убыток американской авиастроительной корпорации Boeing за 2020 год составил 11,94 миллиарда долларов. Об этом говорится в свежем отчете компании.

В 2019 году убыток Boeing составил 636 миллионов долларов. За год он увеличился в 19 раз и стал рекордным за всю историю компании, пишет The Wall Street Journal.

Выручка Boeing за год упала на 24% — до 58,2 миллиарда долларов.

Финансовые проблемы корпорации связаны со снизившимся в период пандемии спросом на самолеты, а также с полуторагодичным запретом на полеты лайнера Boeing 737 MAX.

Гендиректор Boeing Дэвид Кэлхун назвал 2020 год «исключительно сложным» для авиационной отрасли. «Мы ожидаем, что авиаперевозкам потребуется около трех лет, чтобы вернуться к уровню 2019 года, а нам — еще несколько лет, чтобы вернуться к нашим долгосрочным тенденциям роста», — цитирует его CNN.

Эксплуатацию лайнера 737 MAX остановили по всему миру в марте 2019 года после двух катастроф. Boeing остановил производство 737 MAX, чтобы исправить софт, ставший причиной крушений. Полеты лайнера в США возобновились в декабре 2020-го; в Евросоюзе их разрешили в январе 2021-го.

В 2020 году Boeing установил антирекорд по поставкам самолетов за 43 года. У корпорации заказали всего 157 лайнеров — на 60% меньше, чем в 2019-м. Для сравнения, конкурент Boeing Airbus в 2020 году поставил клиентам 566 самолетов.

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