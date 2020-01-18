Boeing полностью перепишет программное обеспечение для 737 MAX

Компания Boeing полностью перепишет программное обеспечение для лайнеров 737 MAX. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, первоначально авиапроизводитель планировал переписать софт только для системы MCAS, некорректная работа которой стала причиной в Индонезии и Эфиопии.

В самой компании официально подтвердили, что столкнулись с некоей новой проблемой при изменении ПО, из-за которой повторный ввод 737 MAX в эксплуатацию будет отложен. Сроки задержки в Boeing не назвали.

Полеты 737 MAX по всему миру приостановлены с марта 2019 года.

Капитализация Boeing за последний год упала на 50 миллиардов долларов. Приостановка выпуска 737 MAX, по оценкам экономистов JPMorgan, может привести к снижению темпов роста американского ВВП на 0,5%.