Умер бывший вице-премьер России Сергей Приходько

Помощник главы правительства России, бывший вице-премьер и бывший руководитель аппарата правительства Сергей Приходько умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщил «Коммерсант», ссылаясь на слова двух источников, близких к семье Приходько. В пресс-службе правительства подтвердили РИА Новости информацию о его смерти.

Доминик Бутен / ТАСС

Приходько умер после продолжительной болезни — у него был боковой амиотрофический склероз, также известный как болезнь Лу Герига, отметил «Коммерсант». Причина его смерти пока неизвестна.

В 1980-1997 годах Сергей Приходько работал в МИДе, затем больше 20 лет — на различных должностях в администрации президента России и в правительстве. Так, в 2013-2018 годах он работал заместителем председателя и руководителем аппарата правительства РФ. В январе 2020 года после смены состава кабинета министров премьер-министр Михаил Мишустин назначил Приходько своим помощником.

В 2018 году опубликовал расследование о том, как миллиардер Олег Дерипаска отдыхал на яхте с Сергеем Приходько, который на тот момент занимал пост вице-премьера, и сотрудницей эскорт-агентства Настей Рыбкой. Расследование во многом основывалось на фотографиях из инстаграма Рыбки. Основатель ФБК Алексей Навальный в связи с этим обвинил Приходько в коррупции, посчитав такой отдых скрытой взяткой. В том же расследовании ФБК рассказал о недвижимости Приходько общей стоимостью миллиард рублей. Приходько называл Дерипаску своим другом, но все обвинения отрицал. Представитель Дерипаски называл расследование ФБК лживым.