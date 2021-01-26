ОНК: в спецприемниках Москвы после акции 23 января закончились места. Арестованных держат в полицейских автобусах и патрульных машинах

В спецприемниках Москвы для арестованных по административным статьям кончились места после акции 23 января. Об этом «Интерфаксу» сообщила член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.

«Сегодня мы посетили спецприемники для административно-арестованных, оба забиты полностью. Говорят, что часть уже арестованных людей разместили в отделах полиции, поскольку спецприемники на такое количество арестов не рассчитаны», — сказала она.

В общей сложности в спецприемниках находится чуть больше 60 человек, уточнила Литвинович.

Из-за переполненных спецприемников некоторым арестованным пришлось больше суток провести в полицейских автобусах, добавила член ОНК. По ее словам, людей из автобусов «не выводили в туалет и не кормили».

Адвокат Дмитрий Захватов вечером 26 января сообщил, что член «Гражданского общества» Глеб Марьясов, которого арестовали 25 января, уже 20 часов ждет отправки в спецприемник в полицейской машине.

В Москве 23 января на акции в поддержку политика Алексея Навального, по данным «ОВД-Инфо», задержали полторы тысячи человек.

В пресс-службе Мосгорсуда 25 января сообщали, что московские суды получили в общей сложности 448 дел об административных правонарушениях, связанных с акцией протеста. По данным на 25 января, суды рассмотрели 95 дел: 30 человек получили от семи до 15 суток ареста, остальным выписали штрафы 10-250 тысяч рублей.

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