Новыми ведущими «Орла и решки» стали Александр Гудков и Иван Дорн

Новыми ведущими программы о путешествиях «Орел и решка» стали шоумен Александр Гудков и певец Иван Дорн. Об этом сообщил телеканал «Пятница!», на котором выходит программа.

Новый сезон «Орла и решки» начнется 15 февраля. Он станет уже десятым по счету. Впервые за годы существования программы ее ведущими будут двое мужчин, отмечает «Афиша».

Это не сон! Саша Гудков и Иван Дорн — новые ведущие «Орла и решки» 💣 В этом году шоу исполняется 10 лет — премьера юбилейного сезона уже 15 февраля

«Орел и решка» — украинское шоу, в котором двое ведущих отправляются в разные города мира на выходные. Один из них должен прожить два дня на 100 долларов, второй получает «золотую» банковскую карту. Ведущие определяют, кому достанется карта, бросая монетку.

«Орел и решка» выходит с 2011 года. Его выпуски транслировали украинские телеканалы «Интер» и «Новый канал», а затем и российский канал «Пятница!». Среди ведущих программы были Регина Тодоренко, Андрей Бедняков, Антон Птушкин, Анастасия Ивлеева.