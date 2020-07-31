Телеканал «Пятница» вернул Анастасию Ивлееву в шоу «Орел и решка». Об этом просили более полумиллиона ее поклонников

Блогер Анастасия Ивлеева вернется в качестве ведущей в шоу «Орел и решка». Об этом сообщил телеканал «Пятница».

Пресс-служба канала сообщила ТАСС, что сейчас ищет соведущего «Орла и решки». На канале не исключили, что также обратятся за помощью к поклонникам проекта при его выборе.

Ивлеева несколько дней назад, отвечая на вопрос подписчика в сториз, сказала, что вернется в шоу «Орел и решка», если ее поклонники оставят в инстаграме «Пятницы» 500 тысяч комментариев с хэштегом #настюшкуврешку. В итоге пользователи оставили более 680 тысяч таких комментариев.

Анастасия Ивлеева была ведущей «Орла и решки» в 2017-2018 годах. Позже она несколько раз участвовала в спецвыпусках проекта.