«Комсомольская правда» опубликовала фото и переписку дознавательницы из Уфы, обвинившей руководителей МВД в изнасиловании. СК начал дело

Следственный комитет по Башкортостану возбудил уголовное дело по о нарушении неприкосновенности частной жизни из-за публикации «Комсомольской правды», посвященной делу об изнасиловании дознавательницы из Уфы. Об этом сообщает «Медиазона», ссылаясь на проект .

По версии следствия, 29 октября 2018 года фигуранты дела изнасиловали дознавательницу в отделе МВД по Уфимскому району Башкирии. Потерпевшая утверждала, что ее изнасиловали руководители местной полиции Салават Галиев, Эдуард Матвеев и Павел Яромчук. Они отрицали вину. СМИ неофициально сообщали, что потерпевшая — дочь замглавы Росгвардии по Башкирии Ирека Сагитова. После обвинений в изнасиловании полицейских и дознавательницу, заявившую на них, уволили из МВД. В декабре 2019 года суд в Уфе приговорил Яромчука к шести годам колонии, а Матвеева и Галиева — к семи годам каждого. В июне 2020 года Верховный суд Башкирии полностью оправдал Матвеева и Галиева, а Яромчуку снизил срок с шести до четырех лет. В ноябре 2020 года кассационный суд отменил приговор бывшим полицейским и передал дело на новое апелляционное рассмотрение в Верховный суд Башкирии в ином составе суда. Бывших полицейских отправили под домашний арест.

Речь идет о статье за авторством Ульяны Скойбеды, в которой раскрыли информацию из материалов уголовного дела. В частности, в «КП» опубликовали фотографии потерпевшей в нижнем белье, сделанные в ходе освидетельствования, скриншоты ее личной переписки, а также снимки протокола опознания и заключения экспертиз. В заявлении в СК бывшая дознавательница сообщила, что не давала согласия на распространение сведений о личной жизни.

«Правовая инициатива» не указывает название статьи. Под описание подходит текст, вышедший на сайте «Комсомольской правды» 6 февраля 2020 года под заголовком «Полицейское изнасилование в Уфе: дознавательницу наказали, потому что она помешала сексу начальника и коллеги».

«Медиазона» отметила, что следователи также усмотрели признаки преступления по о нарушении тайны переписки.

Журналистка Ульяна Скойбеда, а также представители СК это пока не комментировали.

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