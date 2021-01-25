В Москве после протестов в поддержку Навального возбудили уголовное дело из-за нарушения карантина

Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил после акции протеста в поддержку Алексея Навального, прошедшей в Москве 23 января. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова источника в правоохранительных органах.

Фабулу дела источник не раскрыл. При этом известно, что 23 января департамент здравоохранения Москвы сообщил, что 19 человек, заболевших коронавирусной инфекцией, нарушили карантин и обязательную самоизоляцию и пришли на акцию в поддержку Навального. Связано ли это с возбужденным делом, пока неизвестно.

Всего, по данным источника РИА Новости, после акции протеста в Москве возбудили шесть уголовных дел: по статьям о нарушении санитарных норм, о хулиганстве, об умышленном уничтожении или повреждении имущества, а также три уголовных дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти. СК официально сообщал о четырех делах, возбужденных по статье о применении насилия в отношении представителя власти