На митинге в Краснодаре протестующий показал зад краевой администрации. Возбуждено уголовное дело

Полиция Краснодара возбудила уголовное дело в отношении Владимира Егорова, участника акции протеста «Свободу Навальному!», прошедшей в городе 23 января. Расследование начали по о хулиганстве, совершенном по мотиву ненависти, сообщил в телеграме глава «Агоры» Павел Чиков.

В ходе акции Егоров залез на памятник Кубанскому казачеству, установленный возле администрации Краснодарского края, после чего, как сказано в постановлении о возбуждении уголовного дела, «надел трусы на копыто коня, затем снял с себя штаны, обнажив ягодицы, повернулся сначала в сторону , хлопнув себя по ним, чем грубо нарушил общественный порядок». Егоров не признал вину. Его защищает адвокат Алексей Аванесян.

После акции протеста, как отметил Павел Чиков, Егорова отправили под административный арест по статье об организации митинга.

Протестная акция в поддержку Алексея Навального, прошедшая в Краснодаре, собрала около пяти тысяч участников. По всей России в митингах участвовали 250-300 тысяч человек, сообщил глава сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков.

По оценке «ОВД-Инфо», по всей стране прошли рекордные массовые задержания — задержаны 3711 человек, в том числе 1455 в Москве.