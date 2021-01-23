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В регионах — масштабные акции в поддержку Алексея Навального. Вот как это выглядит
2 минуты
11:52, 23 января 2021
Акции в поддержку Алексея Навального
проходят
по всей стране целый день. Пока сложно оценить, сколько людей принимает в них участие — на улицы каждого из городов-участников вышли от сотен до тысяч человек. Митингующие устраивают шествия, водят хороводы, скандируют лозунги (среди которых «Свободу политзаключенным», «Долой царя», «Навальный, мы с тобой» и «Перемен») и даже вступают в стычки с полицией и ОМОНом. Вот что происходило и происходит на улицах прямо сейчас в самых разных городах — в Иркутске, Хабаровске, Томске, Новосибирске, Красноярске, Перми, Иваново, Астрахани, Екатеринбурге и Владивостоке.
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