ТАСС: участницы Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн при задержании наехали на машине на сотрудника полиции

Участница Pussy Riot Мария Алехина и муниципальный депутат Люся Штейн при попытке их задержать на акции в поддержку Алексея Навального на машине наехали на сотрудника полиции, утверждает источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Девушки во время задержания за участие в несогласованном митинге в поддержку Алексея Навального наехали на машине на полицейского в Большом Афанасьевском переулке. Активистки задержаны и находятся в отделении полиции», — сказал источник.

Источник «Интерфакса» утверждает, что автомобиль задел полицейского бампером и наехал ему на ногу. По данным собеседника агентства, это произошло около полуночи. Полицейскому оказали помощь врачи.

Ранее «ОВД-Инфо» со ссылкой на участника Pussy Riot Тима Бесцвета сообщал, что Алехину и Штейн на ночь оставили в ОВД «Арбат». На них составили протоколы по статье об организации несогласованной акции. Вместе с ними была задержана режиссер Виктория Нарахса, ее обвинили в неповиновении полицейскому. Судебное разбирательство было назначено на 12:00 24 января.