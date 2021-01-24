Полиция возбудила дело по факту перекрытия улиц участниками акции протеста в Москве

Московская полиция возбудила уголовное дело по факту перекрытия дорог и тротуаров во время акции протеста 23 января. Об этом сообщает официальный сайт ГУ МВД России по Москве.

Дело возбуждено по статье о приведении в негодность путей сообщения (часть 1 статьи 267 УК РФ).

По версии полиции, «ряд лиц, имея умысел на приведение в негодность путей сообщения на территории города Москвы, организовали перекрытие дорог и тротуаров для пешеходов и транспортных средств». Это привело к остановке движения.

Главное следственное управление СК по Москве вечером 24 января сообщило о возбуждении четырех уголовных дел по статьям о применении насилия в отношении представителей власти. Накануне ведомство также сообщало об уголовных делах о хулиганстве и намеренной порче имущества.

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