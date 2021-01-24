Любовь Соболь оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение правил митинга. Накануне она получила штраф в 250 тысяч за призывы в нем участвовать

Юриста Любовь Соболь, задержанную в центре Москвы перед началом акции в поддержку Алексея Навального, отпустили из отделения полиции. Об этом она сама рассказала «Дождю».

Соболь была оштрафована на 20 тысяч рублей по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение участником митинга правил его проведения).

Накануне, 22 января, Соболь была оштрафована на 250 тысяч рублей за призывы к участию в этой акции. Ее признали виновной по административной статье о повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий (часть 8 статьи 20.2 КоАП).

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