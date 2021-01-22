Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям города с призывом не ходить 23 января на акцию в поддержку политика Алексея Навального.

Собянин отметил, что в городе сохраняются риски распространения коронавируса и призвал соблюдать установленные ограничения (к ним, в частности, относится запрет на массовые собрания), назвав акцию «недопустимой».

Я обращаюсь к организаторам и к тем, кто планирует участие в незаконном митинге, — воздержитесь от участия в нем. Должен предупредить, что правоохранительные органы обеспечат необходимый порядок в городе. Хочу выразить надежду, что нам удастся сохранить тренд на улучшение эпидситуации и как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Спасибо, друзья.

Предостережения об ответственности за участии в акции ранее опубликовали Генпрокуратура и ГУ МВД по Москве.

Под угрозой штрафов власти требуют от соцсетей удалять группы, в которых содержатся призывы приходить на митинги. Минпросвещения обратилось к родителям школьников с призывом оградить их от акций.

Сторонников Навального, как в Москве, так и в других городах России, накануне митинга массово задерживают и арестовывают.

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