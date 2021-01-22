Британская The Times сообщила о решении японских властей отменить Олимпиаду в Токио из-за пандемии. В Японии это отрицают

Японское правительство пришло к выводу, что из-за пандемии коронавируса провести летние Олимпийские игры в Токио в 2021 году не удастся, сообщила британская газета The Times со ссылкой на высокопоставленного члена в правящей коалиции Японии.

«Никто не хочет говорить об этом первым, но все согласны с тем, что [провести Олимпиаду] будет слишком сложно», — заявил источник The Times. По его словам, планы провести Игры перечеркнула зимняя волна коронавируса, из-за которой властям пришлось ввести чрезвычайное положение в крупных городах страны, в том числе в Токио.

Сейчас японские власти ищут способ сообщить об отмене Олимпиады, сохранив право провести Игры в другой год. Их планируется перенести на ближайшую из возможных дат — 2032 год (города, которые будут принимать летние Олимпиады в 2024 и 2028 годах, уже определены).

Власти Японии отрицают, что решение отменить Олимпиаду уже принято. «Из-за ситуации за рубежом мы на каком-то этапе решим, проводить ли мероприятие. Но до этого правительство Японии будет делать все, что нужно для подготовки к Играм», — сказал заместитель генерального секретаря правительства Японии Манабу Сакаи. Его слова передает японское издание Mainichi Shimbun.

Накануне глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил уверенность, что Игры в Токио не отменят. Глава организационного комитета Олимпиады Ёсиро Мори заявил, что решение будет принято к 25 марта — дате старта эстафеты Олимпийского огня. Он исключил вероятность того, что Олимпиаду перенесут повторно, и заявил, что сейчас обсуждается вопрос о количестве зрителей. Ранее член МОК Ричард Паунд допустил вероятность, что Олимпиада в Токио может пройти без иностранных зрителей.

Летняя Олимпиада в Токио должна была пройти с 23 июля по 8 августа 2020 года, однако в связи с пандемией коронавируса ее отложили на год. Теперь Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Японии с начала пандемии выявили 345 тысяч случаев заражения коронавирусом и почти пять тысяч случаев смерти от инфекции. Заболеваемость COVID-19 начала серьезно расти именно во время второй волны пандемии.