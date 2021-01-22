Адвокату Навального запретили приносить для него в СИЗО распечатки новостей

Адвокату Вадиму Кобзеву запретили приносить Алексею Навальному в изолятор распечатки новостей. Об этом Кобзев сообщил в твиттере.

В разговоре с «МБХ медиа» адвокат добавил, что в изолятор «никакую распечатанную информацию из интернета и вообще никакую распечатанную информацию с собой проносить нельзя».

Навальный находится в изоляторе 99/1 на территории московского СИЗО «Матросская тишина». По словам Кобзева, в других следственных изоляторах Москвы запрета проносить документы, газеты или журналы нет.

Он добавил, что Навальному передали письма — 21 января политик через адвоката Ольгу Михайлову сообщил, что с 18 января не получил ни одного письма. Также, по словам Кобзева, Навальному разрешили позвонить семье, чего он также не мог сделать в предыдущие дни.

Навального 18 января по решению Химкинского городского суда отправили в изолятор на 30 суток. В суд обратилась ФСИН, которая требует заменить политику условный срок на реальный по делу .